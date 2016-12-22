偏鄉童願望掛飯店耶誕樹 賓客助圓夢

南投縣信義鄉地利國小的學童開心寫著願望卡片，懸掛在日月潭一家飯店的耶誕樹，飯店化身公益平台，媒合賓客為學童圓夢。

雲品溫泉酒店做公益，今年以「Dream Maker」為主軸，收集信義鄉地利國小全年級共68張心願卡，懸掛飯店耶誕樹，讓賓客與官方臉書粉絲愛心認領，飯店成為公益平台，民眾化身耶誕老人，為偏鄉孩子圓夢，活動倒數4天，尚有5個心願、7台平板電腦等候募集。

業者表示，地利國小籃球隊戰績優秀，品質不好的球鞋並沒有讓學童退縮，反而參賽奪冠，但學童仍希望擁有新鞋，這樣的心願直率寫上卡片，掛在雲品的耶誕樹，孩子沒有奢華要求，多為希望得到籃球、球鞋，或是電子錶，另外也募集15台平板供高年級課輔使用。

除為偏鄉學童募集耶誕心願，飯店也與朝陽科技大學工業設計系合作，以環保再生概念，使用8000個廢棄軟木塞，18名師生耗時30多小時，打造高度160公分的麋鹿，拉著長度140公分雪橇。作品今天正式在大廳展出，除耶誕應景，更有環保概念。

業者表示，持續以行動展現社會關懷，並將飯店視為公益交流平台，讓更多偏鄉的需要被看見，今年除支持「親愛愛樂」樂團的修復樂器經費，也固定贊助餐點給潭區附近的國小與國中運動會，年終壓軸公益活動，則媒合賓客為偏鄉學童圓夢。1051222

(中央社)