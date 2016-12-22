新北衛生稽查員換新裝 專業有力
新北市政府衛生局今天公開新製多功能稽查背心，供稽查員外出執行公務取用儀器更方便，有效提升專業形象及辨識度。
衛生局表示，為維護市民健康，稽查員每天查緝醫政、藥政、食安等案件，每年高達6萬家次。為供稽查員外出執行公務取用儀器更方便，特別新製多功能稽查背心並於今天公開。
在新背心設置許多功能性口袋，可放置包括遠紅外線溫度計、油測試儀、照度計、筆型酸鹼度計等多項檢測儀器，讓稽查員能即時檢測並搜集違規事證，將裝備發揮最大效能。
新北市副市長侯友宜表示，衛生局新制多功能稽查背心綿布材質且具有透氣孔。前面左胸電繡金黃色「衛生稽查」、右胸「新北市政府衛生局」、背部則是斗大的「新北市衛生局稽查」字體，穩重、醒目且具有警示作用。
侯友宜指出，稽查人員執行公務都會穿著稽查背心並配戴稽查證，在說明稽查重點後，業者應配合開啟抽屜、倉庫、拆箱及調閱相關文件紀錄，以及說明可疑事項，供稽查員查核及蒐證，共同為醫藥食安全把關，保障市民身心健康。1051222
(中央社)
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