輔英科大、台郡合開幹部班 校長：存百萬不是夢

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輔英科大校長顧志遠（右）與台郡科技行政管理處長藍紫堂（左）簽約，合辦儲備幹部班為產業培養人才。（林宏聰攝）

輔英科大校長顧志遠（右）與台郡科技行政管理處長藍紫堂（左）簽約，合辦儲備幹部班為產業培養人才。（林宏聰攝）

輔英科大與台郡科技合作開設「儲備幹部專班」，循德國技職教育模式，提供在地就學、在地就業機會，學生每年有8個月在公司實習，畢業即有可能是公司幹部，校長顧志遠表示，學生實習期間月薪比照正式員工，4年下來存款百萬不是夢。

輔英科大校長顧志遠表示，台郡是全台第2大軟式印刷電路板公司、全球排名第5名，這次善盡社會責任，與輔英合作儲備幹部專班，不僅讓學子能夠在地求學、在地就業，也為相同產業其他公司培養人才。

首屆專班學生共17人，9月起進公司實習，未來每年4月至11月實習，其他時間則回到校園補足理論課程，校方表示，學生修課時數和一般生相同，實習期間每月底薪含加班獎金約可領3萬5000元，畢業後7成留用，若表現良好則直接晉升幹部。

台郡公司行政管理處長藍紫堂說，軟式印刷電路板全球第一的廠商在日本，市佔率僅25％，台郡則佔5％，顯見該產業市場仍有發展空間，因此與輔英科大合作確保人才來源，未來會持續開辦儲備幹部第2班、第3班。

專班學生徐詠瀚原本高職畢業就想投入職場，後來考入台郡儲備幹部專班，9月起從基層做起，因表現優異已被晉升為機台管理員，他說先工作可了解自己不足之處，回學校會更用心加強，希望努力存錢，畢業前買到人生第一部車。

(中時)