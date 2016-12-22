小花縣長抱病簡報 2018台灣燈會志在必得

嘉義縣長張花冠抱病北上，爭取2018台灣燈會在嘉義縣舉辦。（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠邀請國立故宮博物院代表率同縣府團隊，12月22日上午參加在觀光局舉辦的評選會，爭取2018台灣燈會在嘉義縣舉辦。張花冠抱病北上，以交通、腹地和故宮南院優勢行銷嘉義。她強調，台灣燈會不應侷限於地方型燈會，在故宮南院的一加一加乘效果帶動下，她希望2018燈會將會是一場照亮台灣、照亮嘉義的國際級燈會。

2018台灣燈會有嘉義縣和屏東縣提出申請，由於事前政治耳語不斷，干擾評選的公平性，張花冠堅持抱病北上，一開始就公開徵詢委員有沒有遇到任何壓力，有的話，嘉義縣立即退出申請。

評審會上張花冠親自向評選委員說明嘉義縣的優勢，並在臉書上現場直播，讓全民檢證嘉義縣的規劃能力，開創政府行動效能新的一頁，展現嘉義縣政府團隊的軟實力與巧實力。

張花冠簡報指出，交通和腹地是主辦大型活動最重要的因素，嘉義縣燈會場地緊鄰高鐵嘉義站，高鐵站和故宮南院周邊有多達76公頃的燈區場地，腹地可停放車輛3萬輛，境內有17條路線可抵達燈會現場，高鐵、一高、二高、台19線、台17線和82線快速道路能快速消化車流，全台灣再也找不到比嘉義縣更合適的場地了。

張花冠指出，故宮南院2015年底試營運後，來嘉的年遊客數由400萬人次成長至600萬人次，故宮南院周邊的商旅也陸續完工營運，無論就交通、場地、住宿、美食和環境等面向，時機都已成熟，尤其在故宮南院一加一加乘效果優勢下，嘉義縣絕對有能力舉辦國際級燈會。

張花冠並強調將科技導入燈會，嘉義縣是雲嘉嘉南中，唯一獲得中央補助4G智慧寬頻應用城市計畫的縣市，燈會將運用雲端智慧與科技，引導交通輸送及停車場即時資訊。

張花冠強調，嘉義縣舉辦2007台灣燈會時，故宮南院還是荒蕪一片，現在的故宮南院園區將規劃為燈區的特色亮點，有了過去的經驗，加上多年來的努力，嘉義縣主辦2018年台灣燈會，時機更加成熟，效益更高，希望評選委員能摒除外界干擾，看見嘉義縣的努力。

(中時)