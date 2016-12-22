異國婚姻屏東深根，老舊公車裡拚創業

一段美麗的異國戀情，在屏東的廢棄公車上繼續深根。（林和生攝）

以中南美洲美食，讓異國戀情在屏東寫下另一篇章。（林和生攝）

羅喆在車窗旁料理食材，笑喻自己是中南美洲「鼎泰豐」。（林和生攝）

張秝嘉與客人關係像家人，營造輕鬆用餐氛圍。（林和生攝）

貨櫃屋後方的老舊公車，傳來節奏感強烈的拉丁音樂，前方擺設著異國地標，是33歲屏東女兒張秝嘉與哥倫比亞籍丈夫羅喆的心血，2人在異地相識相戀，歷經女方離癌分隔兩地，更確定彼此的心是緊密連結，日前他們選在屏東創業，開始人生的另一篇章。

談起2人相識過程張秝嘉仍怦然心動地說，4年前選擇到澳洲打工度假，在路上遇到搭訕她的男子就是現在丈夫，對方以介紹工作為由上前攀談，最後如願找到工作，進而交往。

未料隔年在異鄉發現罹患乳癌，她結束工作後返台接受化療，1年的遠距離交往過程，男方努力打工寄錢，只希望女生好好專心養病，就是這樣的堅持打動芳心，讓張秝嘉答應他的求婚，他說過一句感動地話，「在哪裡生活不重要，重要的是2人在一起」。

夫妻選擇在屏東創業，透過一台廢棄公車裝修後作為起點，賣起中南美洲拉丁餡餅，金黃色酥脆外層，裡頭包著滿滿內餡，透過美食與民眾分享，製作料理的吧台選擇透明車窗旁，羅喆說，這是拉丁美洲式的「鼎泰豐」，製作過程全都公開。

張秝嘉認為，屏東與中南美洲一樣生活步調緩慢、民眾熱情，就曾有客人在吃完食物後，直接於後方草皮跳起佛朗明哥舞，這就是她要在故鄉打造美食天堂的絕佳氛圍。

(中時)