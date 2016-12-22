歡慶耶誕活動 辦義賣假人挑戰通通有

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耶誕節將至，有學校舉辦了義賣活動將所得全數捐給弱勢團體，也有學校舉辦「親子歡唱耶誕派對」，更有學校以「假人挑戰」揭開耶誕聯歡活動的序幕，以不同方式歡慶耶誕節。

耶誕節即將來到，各地陸續舉辦耶誕慶祝活動，大街小巷許多應景裝置紛紛出爐，街頭充滿濃濃耶誕浪漫氛圍，學校也舉辦各式耶誕活動，開心歡慶耶誕節。

僑泰中學國中部學生搶搭時下最夯的「假人挑戰」風潮，預計在明天的跨年耶誕聯歡會前將進行「假人挑戰」作為耶誕聯歡會的進場活動。

僑泰中學社團組組長余俊昌表示，國中部約1000名學生將挑戰情境移動式「假人挑戰」，難度百分百，挑戰攝影極限，日前已先預演，雖然狀況不斷，但仍然挑戰成功，明日將再次挑戰。

台中市中港高中將12月訂為「生命教育月」，校內輔導室趁著耶誕節前夕舉辦義賣活動，全校師生花了1個月的時間募集許多家中不用的東西，資源班的學生也製作手工餅乾，加入義賣行列。

豐原區富春國小幼兒園今天在體操館舉辦「親子歡唱耶誕派對」，國小部的高年級學長姊自製３Ｄ列印機器人，有的機器人穿上耶誕裝，有的變身獨眼耶誕樹，還有頭頂鈴鐺帽。

大班的學童操作平板電腦，控制機器人大跳開場舞，宣布歡唱耶誕派對開始，機器人隨著指令，搖晃轉圈，近百名的小朋友瞪大眼睛，直呼「好想玩玩看喔！」1051222

(中央社)