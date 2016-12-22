屏東竹田鄉民抗議 快被鴨子淹沒了

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屏東縣竹田鄉過溝社區居民今天在養鴨區域，舉白布條抗議鴨群污染社區空氣、水質及破壞土壤，他們說，「竹田鄉快被鴨子淹沒了」，呼籲縣政府成立養鴨專區。

抗議居民表示，竹田鄉境內有登記養鴨戶約40場左右，全鄉養鴨面積約44多公頃，位於六巷和鳳新重劃區內的養殖面積佔全鄉養殖面積的89%，儼然重劃區是養鴨專區；養鴨戶竹田鄉民只佔24%，其他都是外地人。

抗議居民表示，鴨場多以簡易圍籬鐵網圈住，有時下雨天排泄物及羽毛直接流入附近水溝或淹沒馬路，當地農民都戲稱這附近馬路為「鴨屎路」，臭味薰天、鴨毛亂飛，導致不少居民呼吸道過敏。

抗議居民希望縣府介入，讓鴨場遷場並成立養鴨專區，竹田鄉長傅民雄表示，以前竹田鄉是農田種植的重要區域，如今因鴨群破壞土壤鹹度，良田快速消失，呼籲縣政府成立養鴨專區妥善處理。1051222

(中央社)