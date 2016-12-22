首架售陸蘇35曝光 編號01
俄羅斯定本月25日交付中國軍購的首批4架蘇35。俄媒曝光編號為01的蘇35戰鬥機，旁邊有中、俄人員，為雙方戰機交付人員，其中包括飛行員。
俄羅斯媒體曝光了一張中方技術人員與編號為01的蘇35戰鬥機合影，應是中方戰機交接人員和首架軍售中國的蘇35戰機，其中有俄羅斯著名飛行員柏格丹諾夫。Livejournal部落客稱，他們就是接受蘇35飛行訓中國飛官。
俄塔社本月14日報導，首批4架蘇35戰鬥機將於12月25日飛往中國。中俄雙方2015年11月簽署了關於購買24架蘇35戰鬥機的合同，總價20億美元，除首批4架外，俄方計畫2017年起陸續交貨。
中國與俄羅斯在2015年11月簽署了關於購買24架蘇35戰鬥機的合同，總價值達20億美元，包括俄方提供地面技術支援和備用的航空發動機，是近10年來中俄雙方最大一筆軍貿合同。
蘇35是俄羅斯目前擁有的最先進戰機之一，裝備了推力向量發動機和相控陣雷達，具備遠端、多用途、高機動性等特性。資料顯示，蘇35的最大飛行速度為2500公里每小時，在沒有空中加油的情況下航程可達3400公里，戰鬥半徑1600公里。該型戰機裝備了一門30毫米口徑的機關砲，擁有12個外掛架。
軍事專家曾稱，蘇35交付中方後，可將使解放軍空軍作戰水準至少領先周邊國家和地區空軍半代以上。
(中時電子報)
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