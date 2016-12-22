女台巡菲律賓封關戰 郭艾榛退居第5
總獎金8萬美元的ICTSI菲律賓女子高球名人賽，22日在菲律賓阿拉邦高球鄉村俱樂部進行第2回合，本季已在菲律賓連贏2冠的韓國女將李正花，靠著次輪68桿躍居排頭，以總桿139桿與泰國選手薩拉朋並列領先，最後1輪爭本季在菲律賓出賽3連勝。
這場比賽也是台灣女子職業巡迴賽(TLPGA)的2016封關戰，有不少台灣女將參賽，曾獲2015年「獎金后」的郭艾榛，首輪以落後1桿並列第2，但次輪只打出73桿，以落後4桿的143桿下滑至第5，但仍是表現最佳的台灣選手，決賽輪爭逆轉勝。
台灣選手次輪只有2位選手打出紅色成績，且是裙襬搖搖逐夢盃培養的業餘姊妹花侯羽桑與侯羽薔，2人同樣打出71桿，其中1周前在渣打全國業餘冬季排名賽首奪女子總冠軍的妹妹侯羽桑，以144桿並列第6，姊姊侯羽薔以149桿與謝瑀玲、林子麒等人並列第15。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。