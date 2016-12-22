女台巡菲律賓封關戰 郭艾榛退居第5

郭艾榛菲律賓名人賽決賽輪爭逆轉勝。(TLPGA提供之資料照)

總獎金8萬美元的ICTSI菲律賓女子高球名人賽，22日在菲律賓阿拉邦高球鄉村俱樂部進行第2回合，本季已在菲律賓連贏2冠的韓國女將李正花，靠著次輪68桿躍居排頭，以總桿139桿與泰國選手薩拉朋並列領先，最後1輪爭本季在菲律賓出賽3連勝。

這場比賽也是台灣女子職業巡迴賽(TLPGA)的2016封關戰，有不少台灣女將參賽，曾獲2015年「獎金后」的郭艾榛，首輪以落後1桿並列第2，但次輪只打出73桿，以落後4桿的143桿下滑至第5，但仍是表現最佳的台灣選手，決賽輪爭逆轉勝。

台灣選手次輪只有2位選手打出紅色成績，且是裙襬搖搖逐夢盃培養的業餘姊妹花侯羽桑與侯羽薔，2人同樣打出71桿，其中1周前在渣打全國業餘冬季排名賽首奪女子總冠軍的妹妹侯羽桑，以144桿並列第6，姊姊侯羽薔以149桿與謝瑀玲、林子麒等人並列第15。

(中時電子報)