像到連周杰倫都認錯！孫燕姿親姊妹合照曝光

孫燕姿曬全家出遊照，她跟親姐(左圖右)、胞妹(右圖右)長得超像，猶如三胞胎，讓人驚嘆。(取材自微博)

天后孫燕姿叱吒歌壇16年，結婚生子後大幅減少工作量，專心照顧家庭。(中時資料照片)

來自新加坡歌手孫燕姿，爽朗的笑容與獨特的唱腔，讓她叱吒華人歌壇16年，是天后級人物，而她2011年嫁給荷蘭籍老公納迪姆，又生了孩子，因此決定大幅減少發片量，全心照顧家庭，近年來鮮少露面，而今年天后終於回歸，推出迷你專輯，也較常在社群媒體上跟粉絲互動，她近日還分享了家族相片，其中孫燕姿與親姊妹的合照，引發熱議。

適逢冬至團圓日，孫燕姿昨天在微博貼出自己跟家人到澳洲出遊的照片，充分享受家庭溫暖，其中，天后有與親姊、胞妹分別合照，照片中她和大姊臉貼臉露齒而笑，眼睛與笑容的弧度如出一轍，而她跟胞妹的合照，更是讓人吃驚。

孫燕姿跟妹妹年紀相差較小，兩人帶著墨鏡合影，無論身材還是五官、臉型，都像到極致，讓粉絲直呼「我有臉盲症，看到這幾張照片就傻掉了」，好似三胞胎，尤其她跟妹妹猶如一個模子刻出來般，過去星友周杰倫、鄭秀文等，都有認錯的紀錄，不禁讓人讚嘆驚呼孫家根本DNA爆發！

(中時電子報)