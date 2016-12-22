北科大正妹藝廊老闆 4個月營業額破80萬

北科大文發系學生江冠蓁架設網路商務平台與實體店面，搖身成為藝廊老闆。（北科大提供）

台北科技大學文化發展系大四學生江冠蓁，因為老師一句「藝術不好走，但妳適合管理」，開啟她創業念頭，透過網路商務平台與實體店面，搖身變成藝廊老闆，短短4個多月，成交20筆以上的交易，營業額高達80萬，不但為藝術家開拓新客源，也成功推廣南投竹山家鄉在地工藝品。

來自南投竹山的江冠蓁說，過去很多在地的藝術家曾反映，作品只能賣給親朋好友和熟客，收入很不穩定，因此她希望利用自己工藝家的人脈和自身所學的藝術鑑賞、文化行政管理等，協助苦無銷售管道的台灣精品工藝拓展新興通路。

江冠蓁架設網路商務平台與實體店面「良工美器」，掛畫、竹藝品、漆器、陶藝、石雕都是銷售的主要藝品，過去當地工藝家月收入都不到3、5萬，但透過平台，現在都有1、20萬的穩定收入，她說，「很開心能結合所學，讓精美的台灣工藝不再只能鎖在櫥窗。」

另一位泰雅族女孩曾郁棋，因感嘆族語逐漸流失，希望以歌聲、曲調的口傳音樂，記錄母語，因此與同學龔芷琳合作，扛著錄音器材，重新回到部落。

曾郁棋小學前，在新竹縣五峰鄉白蘭部落和外婆一同生活，兩人感情緊密，外婆常對她說：「泰雅女孩要學會織布，才能出嫁！」曾郁棋北上求學後，感到強烈的文化衝擊，因此決定拍片記錄外婆的織布技法，以及錄製族語歌曲專輯。

曾郁棋與龔芷琳從今年3月起，到烏來、新竹、苗栗田野調查，訪問7位耆老，暑假起扛著錄音器材深入部落，由部落老、壯、青、少的口中，錄下口傳音樂，其中一首歌曲就是出自曾郁棋之口，自編新曲，唱出對外婆、對部落的愛。

台北科技大學文化發展系成立至今5年，台北科大文化發展系第三屆畢業設計展「不紙交代」，正在北科藝文中心展出，展至30日，1月3日至15日移至大稻埕URS127玩藝工廠展出。

(中時)