男子夾藏百萬闖關 只為賺2萬

何男在腰部、大小腿、鞋襪夾藏鉅額新台幣，清點後共計新臺幣320萬元整（均為千元及佰元鈔）。（翻攝畫面）

何男在腰部、大小腿、鞋襪夾藏鉅額新台幣，清點後共計新臺幣320萬元整（均為千元及佰元鈔）。（翻攝畫面）

航警局安檢一隊葉姓檢查員22日清晨在桃園機場第一航廈執行金屬感應門搜身勤務時，發現一位本國籍何姓男子在排隊準備通過安檢台時，神色慌張、眼神閃爍，且直冒冷汗，隨即將其攔下，進一步搜身詳查。經查後發現身上竟夾藏新台幣320萬企圖闖關，全案會同海關清點退關處理。

海關表示，46歲的何姓男子是預計搭乘22日上午7時25分的華航CI-601班機前往香港，在第一航廈接受安全檢查時，安檢大隊第一隊執勤的葉姓檢查員發現他在排隊等候時一直東張西望、眼神閃爍，且明顯有冷汗直流的現象，再進一步對何男搜身詳查後發現於腰部、大小腿、鞋襪夾藏鉅額新台幣，清點後共計新臺幣320萬元整（均為千元及佰元鈔）。

何男偵訊時表示，新台幣是個人所有，準備要帶往香港可賺取匯差，佰元鈔票供香港的陸客兌換所用，這一趟可獲得新臺幣2萬元報酬。海關表示，因所攜帶的是新台幣，依規定出境攜帶台幣以10萬元為限，超過限額時，應在出境前事先向中央銀行申請核准，持憑查驗放行；超額部分未經核准，不准攜出。何男在闖關失敗後放棄原來班機與行程離去。

(中時)