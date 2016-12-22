e起閱讀！台中海線8校 獲贈電子書
台中市海灣故事文化創意協會發起「書送幸福e起閱讀」計畫，透過立法院副院長蔡其昌牽線，結合企業資源，贈送1200組電子書帳號及110套英檢套書給海線8所國中、小學，孩子們透過手機、平板電腦就能夠閱讀，盼將知識化做耶誕節禮物，打開孩子的視野。
贈書儀式上午在清水區大楊國小舉行，蔡其昌致詞時指出，他在中央爭取老舊校舍改建，也爭取編列游泳課的預算，為的就是要讓教育更健全，孩子們有更好的環境，每年也都號召企業，協助改善偏鄉學校的軟硬體設備，希望孩童不會有城鄉、數位甚至是文化上的落差。
大楊國小校長陳盈達代表受贈學校致詞時說，在聖誕節前收到這樣禮物，相當感恩，也讓孩子們感受到特別的溫暖，備受關懷，也盼有更多企業來幫助偏鄉的小學，讓孩子們的成長沒有城鄉差距。
台中市海灣故事文化創意協會副理事長王立任說，非常感謝壹零壹數位科技，捐贈1200組電子書帳號，給水美國小、中港國小、鹿峰國小、大楊國小、文武國小以及清海國中、大安國中、大甲高工。
壹零壹數位科技總經理張泰鑫說，每組帳號可看365本電子書，包括英文單字、發音、會話、故事等情境的有聲書，還有中、小學共60套英檢書，市值超過400多萬元，期待可以用有效的學習方式，幫助孩子學好語言。
(中時)
關鍵字：書送幸福e起閱讀、台中市海灣故事文化創意協會、電子書
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