高雄駁二推「聖誕術」 歡渡耶誕節
你想要過一個什麼樣的耶誕節？駁二藝術特區推出「聖誕術」活動，全區變成歡樂城，隨處可見各式禮物盒燈飾外，25日下午在大義公園還有可容納千人的耶誕野餐。
駁二營運中心主任王慧琳表示，駁二推出應景的季節性活動「聖誕術」，駁二大義倉庫群的廊道間，已完成耶誕佈置，各式禮物盒與燈飾，無論白天晚上，都散發出溫馨歡樂的聖誕氣息，吸引許多往來遊客拍照。
王慧琳說，餐廳耶誕大餐一位難求，因此，駁二在25日下午1至6時推出耶誕野餐，親朋好友可相約一起在草地上聚餐，駁二為了服務臨時決定來野餐卻未準備的遊客，現場設置野餐專區提，野餐墊、野餐籃、三明治、烤雞、沙拉等應有盡有，現場還有樂團演出，及台灣原創桌遊品牌「莫仔」設攤，現場提供試玩與免費租借。
還推出各式各樣的創意手作，包含聖誕花圈門飾、聖誕樹、聖誕吊飾、藍染、皮革擦蠟、凸版聖誕卡、絹印聖誕襪、手織聖誕樹等應景課程，讓今年的聖誕餐桌與禮物都能因為手作充滿心意。
「聖誕術」活動即日起跨到明年一月初，相關活動資訊可至駁二官網查詢。
(中時)
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