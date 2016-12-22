基隆港喜迎66萬旅客 幸運兒超開心

基隆港務分公司今天舉辦「聖誕驚奇，基隆港年度國際旅客突破66萬8888人次」活動，中獎人70歲的李觀來說，「開心不得了，明年還要再搭郵輪來台灣玩」。

來自馬來西亞的李觀來，和妻子葉碧玉、女兒、女婿，及12歲的孫子傅權斌共1家7口，搭乘麗星郵輪5天4夜的沖繩、石垣假期，李觀來下午出關時，工作人員立刻替戴上花圈，恭喜他是基隆港今年度第66萬8888萬名國際旅客。

李觀來說，這輩子第一次獲得大獎，下船前根本沒有想到會是幸運兒，一開始還愣住不敢接受，經過工作人員說明後，他才恍然大悟。

李觀來也獲得麗星郵輪贊助的3天2夜石垣島假期，及港務公司贈送的3萬元禮金，葉碧玉和傅權斌也獲得首獎麗星郵輪優惠券等獎品，傅權斌開心地說，「有獎給我拿，我當然要再來一次」。

港務公司董事長吳盟分表示，近3年基隆港郵輪旅客量年平均成長超過21%，約為歐美地區成長率的3倍，基隆港地理位置優越，未來潛力無限，預計明年郵輪熱潮將持續成長，基隆港郵輪旅客可望達85萬人次。1051222

(中央社)