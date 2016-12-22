助非洲貧童 林務局當選好人好事代表
前阿里山獅子會長林務局（原名林士榮）倡導集體行善理念、募款濟助非洲貧童，當選105年全國好人好事代表，今天在台北接受表揚。
嘉義市好人好事運動協會理事長魏正城表示，林務局從事觀光旅遊業多年，目前擔任台灣電影文化城董事長，他就任第35屆阿里山獅子會長時，立即捐款新台幣100萬元行善。
林務局在阿里山獅子會長任內，捐助阿里山鄉和梅山鄉等山區27所中小學教科書，並催生太平國小竹樂團、協助來吉國小入口意象地標，獲得嘉義縣長獎、國際獅子會世界總會布章獎。
秉持「行善最樂」的理念，林務局號召民眾捐血3388袋獲內政部頒獎表揚，且推動「愛無國界─行願非洲」活動，持續關懷非洲失學兒童，每年都與阿彌陀佛協會募款救濟非洲貧童。
林務局表示，「愛無國界─行願非洲」活動，每月只要500元，就能幫助父母雙亡的非洲孤兒，讓他們接受教育，希望更多民眾一起做公益，捐資助學，讓非洲兒童脫貧翻身。1051222
(中央社)
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