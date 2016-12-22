南檢設專責小組 速辦醫療急診暴力
(中央社記者張榮祥台南 22 日電）醫療急診暴力頻傳，台南地檢署今天表示，南檢已成立醫療專責小組偵辦醫療糾紛暴力案件，一旦發生，檢警將積極介入。
南檢說，南檢除今年 9 月成立醫療專責小組，負責偵辦醫療糾紛、醫療暴力案件外，還設有急救責任醫院醫療暴力事件通報機制，遇醫療暴力發生時，檢察官將指揮司法警察介入，蒐集犯罪事證，從嚴速辦。
南檢今天更邀集台南衛、警、醫等單位代表，討論如何建構防制醫療暴力事件網絡，以建立完整通報處理機制，讓檢警迅速即時介入，排除醫療暴力。
南檢說，醫療法規定，對醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫足以妨害醫事人員執行醫療業務者，定有徒刑、拘役及罰金等罰則，檢警人員不待被害人提出告訴，依規定即可主動介入調查。在急診室滋事民眾，也可由司法警察機關依社會秩序維護法、警察職權行使法等相關規定，對滋事者施以管束行為。
台南市衛生局統計，台南市 103 年至 105 年間，共發生 20 件醫療暴力，包括言語暴力及身體傷害。1051222
(中央社)
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