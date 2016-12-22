國旅卡新制先用在旅遊才能購物？政院駁斥

行政院發言人徐國勇下午特別出面澄清表示，網路謠傳國旅卡新制必須先消費旅遊八千元，才能使用另一半的八千元消費，這是不正確的說法，公務員也可以先使用八千元的一般購物消費額度，再使用剩下八千元從事國內旅遊。他並強調，國民旅遊卡明年新制一半用於團體旅遊，只是回歸國民旅遊卡原本的用途。

行政院會上午宣布國旅卡新制用途，但被網友錯誤解讀，徐國勇傍晚特地向媒體澄清。有網友提到八千元連自由選擇空間都沒有，連自由行的權利都沒有嗎？徐國勇說，國旅卡新制若參加台灣觀巴平台，有100多條旅遊路線，只要二人同行就可自由行，比平價旅宿更平價、便利，如果公務員不喜歡這些路線有更好建議也可提出，可與台灣觀光平台協商納入路線參考。

徐國勇說，國旅卡不叫購物卡，過去就是補助公務員事國民旅遊，後來才放寬具購物卡性質，未來八千元只是回歸原本用途，也許對公務員有些不便，但希望公務員能配合政策，回歸國旅卡原本的意義，提振國內觀光旅遊。

(工商)