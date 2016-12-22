妙齡女臉紅紅 竟是太常低頭

民眾低頭滑手機，應注意適度休息、伸展，以免因為循環太差，而出現臉紅症。（廖珮妤攝）

臉紅紅不是喝多了，竟是低頭惹禍！一名25歲上班族，長時間使用電腦，又低頭滑平板，幾個月來，覺得自己肩頸僵硬，臉也愈來愈容易發紅發熱，甚至嚴重到影響社交。醫師指出，長期使用3C，會造成部分民眾微循環差，而容易臉紅，近來門診觀察發現，紅臉族增加2-3成，只要改變習慣，多半能改善。

過去許多民眾認為，容易臉紅就是「酒糟臉」，不過書田診所皮膚科主任醫師劉紹毅說，根據美國酒糟學會調查，酒糟僅占臉紅症狀的三分之一，許多人是因為血液循環不良或肌膚敏感所致。

一名25歲的女性上班族，每天上班緊盯電腦螢幕，下班後習慣低頭使用3C，瘋狂追劇的期間，每天趴在床上使用平版超過3小時。近半年開始覺得頸部肌肉緊繃痠痛，臉部顯得鬆垮、兩頰下垂，皮膚容易敏感發紅。甚至因太容易臉紅，而出現社交障礙。

劉紹毅說，這名小姐本來很擔心自己是否有酒糟臉，不過後來發現，她是太常使用3C，且習慣不佳，才導致循環不好，類似這樣因低頭而臉紅的人愈來愈多。

低頭族的紅臉症，要注意頭頸姿勢及皮膚的修護。劉紹毅說，循環不良型的紅臉症除了平時注意頭頸的姿勢、少低頭使用3C產品，也可以藉由臉部淋巴引流按摩、肩頸舒壓按摩來增加微血管的循環，並透過休息、伸展，讓血液不會堆積，改善臉紅情況。

(中時)