恭喜陳小春再當爸？應采兒疑默認二胎懷女

陳小春、應采兒婚姻甜蜜。（圖／達志影像）

應采兒最近在節目中預言10年後應有個女兒。（圖／取自火星情報局微博）

33歲台灣女星應采兒2010年嫁給49歲「山雞哥」陳小春，夫妻倆婚姻甜蜜，育有一兒Jasper，近日盛傳應采兒順利懷二胎，她沒證實，卻在節目中露餡，錄影時被製作單位要求說段話，獻給10年後的自己，應采兒開口：「十年之後，女兒九、十歲，一家四口過著幸福的日子」，疑公開默認二度有喜。

據《網易娛樂》報導，應采兒最近上《火星情報局》留話給十年後的自己，預言到了那時「女兒」應已九、十歲，而她年初就曾透露想幫老公拚個女兒，直言一家三口過年有些孤單，彷彿缺少了什麼，陳小春也很期待能再有個女兒讓家庭更圓滿，如今應采兒在節目主動開口對未來的女兒喊話，似乎大方承認拚二胎成功。

(中時電子報)