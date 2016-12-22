中市都市空間設計頒獎 創造更美生活空間
台中市第五屆都市空間設計大獎成績揭曉，希堤微旅等13項作品獲獎，22日於台灣大道市政大樓辦理頒獎典禮，百餘位建築設計專業者齊聚一堂，分享得獎者的榮耀。副市長林陵三說，都市空間設計大獎堪稱「中市建築界奧斯卡獎」，為台中市創造更美生活空間，亦賦予歷史意義。
都發局指出，今年評選出13件得獎作品，分別為商業空間類：希堤微旅、與玥樓粵菜餐廳；公共建設類：台灣基督長老教會忠孝路教會、國立中科實驗中學校舍新建工程、忠孝國小通學天橋及周邊景觀改造、旌旗教會、台中文學館暨周邊景觀公園；辦公住宅類綜合設計獎：龍寶建設晴臻邸、大毅樹幸福、國聚國圖1號會；辦公住宅類特色設計獎：寶璽高第、富山居；特別獎：惠宇美聚。
林陵三表示，台中市近幾年有如「世界建築的大櫥窗」，來自各國的設計和本土建築師較勁；13項得獎作品都是評審精挑細選後的精彩作品，為台中市創造令人驚喜的公共空間，也給居民不凡的生活體驗。
都發局強調，為落實綠化城市，此屆新增頒發對於垂直綠化、公共藝術或開放空間等設計優異之特色建築獎，以鼓勵建築基地面積較小而藉由設計美學之手法，創造具有啟迪「宜人宜居」意義之建築作品。13項得獎作品精彩的建築模型與設計圖版皆在市府惠中樓一樓中庭完整展出至12/30日止。
(中時)
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