撬停車場加值機偷錢 通緝犯得手萬元

破壞加值機偷錢的黃姓通緝犯。（陳鴻偉翻攝）

28歲黃姓竊盜通緝犯，因缺錢花用，日前潛入台北市洛陽停車場，遮掩閃躲後來到悠遊卡加值機旁，再用預藏的鐵撬破壞機具，竊取裡面的零錢，得手1萬多元的硬幣紙鈔，現正由警方循線逮人中。

警方調查，涉案的黃嫌是名染毒慣竊，涉及北市10起以上的停車場竊案，上月他穿著深色上衣、長褲，頭戴毛帽遮掩，進入洛陽停車場後做案，整個過程不到5分鐘，得手1萬餘元，現已掌握黃的藏匿處追人中。

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(中時)