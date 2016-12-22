詐騙集團軍事化管理 業績未達標要罰寫

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刑事警察局中部打擊犯罪中心與彰化警方查獲以吳姓男子為首的詐騙機房。警方發現，詐騙集團除採軍事化管理外，規定業績未達標者須罰寫教戰手冊，藉此提高詐騙技巧。

中部打擊犯罪中心與彰化縣警察局員林、芳苑分局昨天前往查緝一處位於南投縣草屯鎮的詐騙機房，逮捕吳姓主嫌等11人，當場查獲筆記型電腦、現金新台幣4萬2000元、教戰守則及被害人個資等贓證物。

警方指出，因殺人未遂、詐欺、恐嚇等案遭通緝超過2年的吳姓主嫌，在去年11月間吸收南投地區20、30歲左右年輕人加入詐騙集團，以被害人身分遭冒用、詐騙洗錢等話術，需凍結及監管名下帳戶內資金，藉此誘騙被害人匯款。

此外，警方還發現，吳姓主嫌對集團成員採軍事化管理，除嚴格控管吃住睡覺時間外，對於業績未達標者，還規定須罰寫教戰手冊，希望成員藉由抄寫騙詞提升詐術，進一步提升業績。

警方指出，此集團從今年12月1日起，受到中國大陸限定ATM轉帳要24小時後才能到帳措施影響，得手金額僅人民幣8萬4000多元。全案訊後依詐欺罪移送法辦。1051222

(中央社)