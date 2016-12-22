前洋基左投井川慶 獨立聯盟當練習生
美日職棒生涯累計95勝，37歲的前紐約洋基隊左投井川慶轉戰日本獨立聯盟，以練習生的身分加入兵庫藍砂隊。
日本媒體報導，井川慶穿上29號球衣，但練習生非正式球員，沒有簽約金也無年薪。
井川慶是1998年日本職棒阪神虎選秀第2指名，在2003年20勝5敗，獲得投手最高榮譽「澤村賞」。2007年井川慶轉戰紐約洋基，與台灣好手王建民當隊友。
井川慶在阪神連5年戰績13勝以上，以5年2000萬美元的合約加盟洋基，但在美國大聯盟只留下2個球季，累計2勝4敗、防禦率6.66的黯淡成績。
井川慶在小聯盟沉潛3年之後，2012年回到日本加入歐力士猛牛，身手已經不如當年，2015年遭到釋出。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。