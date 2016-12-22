黨產會預算一毛未刪 僅凍結142萬元
立法院內政委員會今天審查不當黨產處理委員會106年度預算，經朝野立委整天討論，國民黨立委不堅持刪除預算，黨產會明年編列新台幣5552萬元預算未減列，僅凍結142萬元。
立法院內政委員會今天邀不當黨產處理委員會主任委員顧立雄列席，繼續審查106年度中央政府總預算案不當黨產處理委員會收支部分。
根據黨產會預算書指出，106年度預算數共編列新台幣5552萬元，用於行政支出及黨產處理業務，其中人事費就占了2758萬元，另外也包括舉發獎金300萬元。
上午審查時藍綠立委多次爆發口角，國民黨立委黃昭順上午一一點名黨產會成員，指顧立雄將國會辦公室助理、民進黨智庫進駐行政體系，批評是「無恥」；民進黨立委李俊俋則回應，國民黨立委有許多刪減預算提案理由，都只是情緒性發言，非常不適當，更不該用不堪語言罵人，只會降低立委格調。
內政委員會召委、國民黨立委陳超明多次宣布休息，下午繼續審查預算。最後，國民黨立委不堅持減列黨產會預算，106年度編列5552萬元預算一毛未刪，只有「黨產處理業務」科目預算凍結10%，共142萬元，黨產會專案報告後始得動支，其餘均予照列。
陳超明會後受訪表示，國民黨團的原則就是「不依賴黨產、不維護黨產、不迷戀黨產」，若今天減列或凍結預算，只會被說是要維護黨產、反改革，因此很和平、公正的處理，也希望黨產會依法定程序，清楚明瞭處理國民黨所謂不當黨產。1051222
(中央社)
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