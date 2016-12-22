陸大媽被騙 40多萬人幣收藏品只值400元

大陸南京一名丁大媽花了40多萬元（人民幣，下同）買收藏品，後來發現買的所謂限量收藏品，竟是騙子在路邊攤購買的假貨，只值400元。

中國青年網報導，丁大媽說，她在今年10月接到自稱是某收藏品公司客戶經理郭先生的來電，向她推薦一套全球限量發行的奧運會金幣，升值空間大，收藏價值高。丁大媽覺得有了一個進軍收藏界撈金的機會，陸續花了40多萬元買收藏品。

50多歲的丁大媽退休後喜歡買收藏品，除買了這套近兩萬元的紀念幣之外，後來又買了一批金玉滿堂金條、十二生肖紀念幣等高檔收藏品，不到一個月陸續花掉40餘萬元。

後來，丁大媽撥打郭男提供的拍賣公司、收藏品公司的電話都無法接通時，才驚覺遇到騙子，趕緊報警。警方獲報後，到河北定州展開調查，最終逮捕華姓、李姓等3名嫌疑人，其中，華嫌與李嫌是一對夫妻，另一名李姓女子則是李嫌的妹妹，屬於家族式犯罪，李嫌等人坦承犯案，已被警方依法刑事拘留，此案正在進一步審理中。

(旺報)