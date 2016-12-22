北市熱水器補助元旦開跑 每戶3000元

台北市消防局「106年燃氣熱水器遷移或更換補助計畫」即將開始，消防局表示，明年補助名額共計466戶，自明（106）年1月1日起至6月30日受理申請，額滿即截止申請，每戶補助3000元，並以1次為限，歡迎符合補助資格的市民踴躍申請。

消防局指出，本項補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，如屋外型(RF式)熱水器裝設於屋內或加蓋陽臺；半密閉自然排氣型(CF式)熱水器，未裝設或裝設錯誤的排氣管；其他燃氣熱水器或排氣管安裝不當致有產生並蓄積一氧化碳中毒之虞等情形之一者，需遷移或更換熱水器（包括強制排氣型燃氣熱水器、電熱水器或太陽能熱水器），經消防局居家訪視確認有一氧化碳疑慮後，即有資格申請補助。

申請熱水器補助，以消防局收到完整資料為準，為使民眾立即瞭解剩餘補助戶數及是否申請到補助，消防局網站提供線上查詢。消防局各區申請專線如下：

(一) 萬華區、中正區、文山區為02-2729-7668分機7115（7142）

(二) 大安區、信義區、南港區為02-2729-7668分機7215（7216）

(三) 中山區、松山區、內湖區為02-2729-7668分機7315（7341）

(四) 大同區、士林區、北投區為02-2729-7668分機7417（7418）

此外，消防局提醒，冬天取暖「要暖更要安全」，家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免因燃燒過程通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒，徒生憾事。

(中時)