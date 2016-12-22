獨家》郭建宏獲任華視總經理 上任前先撤告華視

郭建宏當選華視新任總經理，表示將帶領華視逆轉勝。（華視提供）

公廣集團華視在22日下午舉辦第23屆第三次董事會，喧嚷已久的總經理寶座爭奪戰也正式揭曉結果，今年六月狀告華視的資深電視人、映畫製作公司董事長郭建宏獲得超過半數董事支持確定出線，當選新任總經理。郭建宏稍早步出華視時接受本報記者訪問，他表示現在第一件事就是先對華視撤告，也會請辭映畫董事長職務，之後也不會讓映畫製作華視節目。

郭建宏表示，「要接下華視這個重擔，身上背負著很大的壓力與期待，與董事們達成共識，希望能幫助華視走向好的未來，帶領華視逆轉勝」。他帶領映畫31年，即將轉任過去長年合作的華視總經理，他坦言，這次嘗試轉戰新的領域，他知道會非常辛苦、壓力很大，但就是來試試看、盡全力做做看，畢竟華視虧損太多，但他目前什麼細節都還不太清楚、還沒看到財務報表、人事比例也都還不清楚。

對於外界矚目的官司問題，郭建宏表示，當然會撤告，他怎麼可以告到董事長。而何時上任？他說還不確定，因為目前首要是把映畫的職務該辭的辭一辭、該辦的手續辦一辦，一定要乾乾淨淨進華視，不然會被人家講話。日後他也覺得映畫節目不要進華視，還有很多其他台可以做節目。他離開後，映畫該何去何去？他說映畫有那麼多可以獨當一面的人才，沒什麼好怕，他們到外面都可以獨立謀生，他一定得放開映畫，讓他們自己獨立作戰。

據了解，郭建宏是余天力挺推薦的人選，董事長陳郁秀還特地事先運作董事，在董事會上支持郭建宏。不過郭建宏並未正面回應，僅開玩笑表示，就是有朋友要害他、推他入火坑、莫名其妙叫他交履歷。

郭建宏是台灣資深綜藝、戲劇節目製作人，有「電視皇帝」之稱。他與大導演李安曾是台藝大學影劇系同班同學，私交甚篤。他1986年成立映畫傳播，是臺灣傳播界元老級的電視節目製作公司，創下臺灣傳播史上擁有最多戲劇時數，以及擁有最多戲劇版權的公司。他曾為華視製作過許多膾炙人口的連續劇包括《愛》、《緣》、《舊情綿綿》、《愛上總經理》、《女生向前走》等，以及《鑽石舞台、金曲龍虎榜》、《百戰百勝》、《快樂星期天》等經典大型綜藝節目。

(中時)