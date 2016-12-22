新北擁夢飛翔新書發表 勇者勵志
新北市政府教育局今天舉辦《擁夢飛翔12》新書發表會，透過專書發表，介紹10位在逆境中努力、勤奮向學的新北學子，為生命奮鬥不懈的事蹟。
新北市長朱立倫到場頒給10位同學勇者獎牌勉勵，並希望透過推廣閱讀這本專書，讓勇者「愈挫愈勇、樂觀以對」的生命態度，引發更多的共鳴與感動。
朱立倫表示，10位來自新北市各校的勇者，憑著加倍的努力與恆心，創造出令人動容的勵志故事，這都是值得大家學習的楷模。
他表示，勇者們不管是因為先天的障礙或後天的遭遇，儘管歷經艱難，卻也因各種磨難而更加堅定，去克服並追求自己的夢想。
他說，透過電子書的出版，可以讓很多同學透過網路直接傳送、分享這些勵志的故事，讓大家都能知道這些不平凡的奮鬥歷程。
他強調，一本書的出版背後要有多少辛苦與努力，要特別感謝編輯老師和學校的辛苦和支持，才能出版這本為夢想奮鬥的書籍，也期許大家都能有夢飛翔。
教育局表示，今年入選勇者的新北學子，包含2016年總統教育獎獲獎者新埔國中林品含等人。他們努力克服重重困難，勇於追求夢想的歷程，成就自己的人生故事。希望藉此對學子們有所感動與啟發，學習面對生命挑戰、勇於克服逆境及擁夢飛翔的精神。1051222
(中央社)
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