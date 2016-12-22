廈門松柏湖現大量死魚 每天打撈16船
大陸廈門松柏湖面最近出現大量死魚。根據陸媒報導，起因是湖泊水管破裂、活水無法進入湖內，導致大量魚群死亡。每天打撈死魚16船，每船可裝1.5噸。已連續打撈三天，才打撈了一半死魚。
大陸閩南網引述在松柏湖邊居民表示，這次因為水管老化破裂，海水進不來，湖水缺氧，導致湖中的魚大量死亡。
報導指出，負責打撈的工作人員說，截至22日打撈已持續三天，每天從上午7時開始打撈，下午5時結束，中間休息1小時。每天4條船一起出動撈魚，每條船來回4趟，也就是說，每天撈16船死魚，每船裝滿可達1.5公噸。「才打撈了一半死魚，下游湖面上還漂浮著大量死魚。」
報導提到，工作人員在碼頭邊的空地上搭建一座木屋堆放死魚。工作人員表示，由於死魚很臭，沒人願意拖走，還在想辦法請人清運。
此外，湖面上也漂浮著許多綑綁在一起的黃、白色大麻袋，用肉眼可見麻袋裡裝著大大小小的死魚。工人表示，死魚太多，都沒地方放，只能暫時用麻袋裝著。
報導提到，截至22日打撈工作仍持續進行，湖面上的死魚才打撈了一半，有的魚還沉在湖底沒浮上來。1051222
(中央社)
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