中華民國不准登陸 府：國人不樂見

媒體報導，「藍8縣市長照登陸，中華民國不准跟著去」。總統府今天說，無論任何政黨、兩岸政策差異如何，都應為人民堅守立場，類似的狀況不該發生，國人也不會樂見。

媒體報導，藍營執政8縣市首長將於24日再度組團啟程前往中國訪問，參加在北京舉辦的「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會」。

媒體報導，主辦單位請藍營8縣市向參展廠商宣導及告知的「注意事項」規定，各展商自行攜帶展示的影片文宣品、名片、產品及外盒包裝、獎狀、獎盃及攤位內裝飾物品，如有用到「R.O.C.」、「Republic of China」、「中華民國」等字樣，「警方將在現場進行檢查，帶有上述字樣的任何材料將被禁止分發並被沒收」，而中華民國的青天白日旗也明文規定嚴禁入場。

總統府發言人黃重諺今天說，兩岸間的往來，無論是區隔對待或片面設置政治前提，不但對雙方在進一步的相互了解上沒有幫助，更斲傷台灣人的情感與信任，傷害兩岸關係的健全發展。 他說，無論觀光或者是產業交流，都是民間正常並且有意義的交往，不應該受到任何政治的干擾，在國內無論任何政黨，兩岸政策的差異如何，都應該為人民堅守立場，維護國家利權，類似的狀況不該發生，國人也不會樂見。1051222

(中央社)