鼎興女帳房稱病想交保 法官不准
北檢署偵辦牙材商鼎興詐貸案，昨天第二波起訴鼎興大帳房江美玉，台北地院今天召開接押庭，江美玉坐輪椅說自己生病盼交保，但法院認定她有逃亡及串證之虞，裁定羈押禁見。
台北地檢署調查，何宗英涉嫌在民國97年至今年7月間，涉嫌偽造公司不實合約、發票，以融資貸款為名向13家銀行、6家民間公司詐貸，一共得手新台幣37億7488萬7400元。
北檢在上個月底，依違反銀行法、詐欺、偽造文書、商業會計法，對何宗英提起公訴，建請法官量處最重刑20年；昨天進行第二波偵結，起訴在押的江美玉，並求刑25年。
台北地院今天召開接押庭，江美玉坐著輪椅出庭，否認犯行，說自已渾身是病，請求交保，但法官審酌她是鼎興公司的財務主管，負責公司資金調度及貸款事務，在本案犯罪嫌疑重大，且她曾在今年6月間出境到澳洲數月未歸，在發布通緝後回國逮捕歸案，她自述與妹獨居，一子一女為澳洲公民，父親也定居澳洲，擁有房產，江女曾將犯罪所得澳幣逾1057萬元（折合逾新台幣2億4327萬元）匯往澳洲親人帳戶。
法官指出，江女滯外期間突然試圖聯繫共犯要加入臉書好友，且詐貸手法從民國97年至105年間，次數高達322次，詐得逾新台幣37億元，綜合各項情形，認定江女有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。1051222
(中央社)
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