總統府寄8千份電子賀卡 給警消外館人員

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總統府明天將寄出8000份電子賀卡，給政府一級主管人員、駐外使館、全國各地警政、消防人員、校長；總統府說，總統賀卡以雞年為原始創意，象徵百業繁盛豐收。

總統府今天公布正、副總統新年電子賀卡，總統蔡英文的賀卡呼應明年雞年，用雞蛋做為新生的意象，表達百業繁盛豐收的概念；副總統陳建仁伉儷的電子賀卡則是以「十字」為原始意象，音樂則以Amazing Grace（奇異恩典）為概念做設計。

總統府發言人黃重諺說，設計者是邱煥升，邱煥升也曾經參與520就職典禮的設計。

黃重諺表示，總統府明天上午將寄出這些賀卡，給中央地方的一級主管人員、駐外使館、警政、消防人員、校長等，約8000人。1051222

(中央社)