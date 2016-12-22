新潟縣中餐店釀大火 延燒近8小時未滅
日本新潟縣糸魚川市的1家拉麵店今天上午發生火災，由於風勢強勁，導致商店街大範圍民宅商店等140棟延燒近8小時，到晚間6時火勢尚未撲滅，已知有363戶共744人被迫疏散。
火災現場是JR北陸新幹線糸魚川車站北側的商店街，有很多餐飲店林立。JR西日本公司表示，北陸新幹線照常行駛。
新潟縣糸魚川市大町1家中華料理店（中餐店）廚房今天上午時10時30分左右突然冒煙，警消單位接獲報案後前往灌救，由於往海邊方向吹的風勢強勁，所以起火處到海岸之間約300公尺都受到大火波及，住宅或商店等約140棟延燒。當地消防隊出動10多輛消防車救火。
到晚間6時左右，火勢仍未撲滅。截至晚間6時半，已知有1女吸進煙，受輕傷，另1女在逃生時跌倒，導致頭部受傷。
新潟縣政府下午1時成立災害對策本部（救災指揮中心），新潟縣知事米山隆一下午2時左右，申請陸上自衛隊派遣部隊協助滅火。
新潟縣上越市的陸上自衛隊高田駐囤地出動部隊前往滅火。糸魚川市消防局也請鄰近的自治體協助滅火。日本政府在首相官邸（行政中心）內的危機管理中心成立了資訊聯絡室以掌握災情。
日本氣象廳表示，日本海一側低氣壓分布、吹南風，今天上午10時左右，糸魚川市的最大風速每秒14.2公尺，最大瞬間風速在中午過後約是每秒24.2公尺。1051222
(中央社)
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