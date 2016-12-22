吉林降暴雪 高速公路機場關閉

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中國大陸吉林省今天降下暴雪。受此影響，當地許多條高速公路、機場被迫關閉。

中新社報導，吉林省氣象台22日發布的最新實況指出，這一輪降雪始於21日夜間，至22日下午2時，吉林省有9縣市出現暴雪，6縣市出現大雪。

其中，受降雪影響最大的地區是地處中、俄、北韓三國交界處的吉林省延邊州。截至22日下午2時，延邊州首府延吉市發往各縣市的客運班線全部停運。

此外，延吉機場也臨時採取關閉措施，韓亞航空、大韓航空等多家航空公司的國際航班延期，延吉至廣州、青島等航班被迫取消。

報導引述吉林省高速公路交通警察總隊發布的消息表示，由於降雪導致路面結冰，截至22日下午3時，已有琿烏、汪延、延蒲、撫長、瀋吉、鶴大等省內多條高速公路採取入口關閉措施。

根據大陸氣象部門預報，22日夜間，吉林省通化、白山、延邊、長白山保護區等地仍有大雪，部分地方有暴雪。1051222

(中央社)