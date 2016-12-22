百福幼兒園23日報名 招收90人

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基隆市百福非營利幼兒園，將在明天及24日辦理第2階段報名登記，預計可招收3至5歲幼生81名、2至3歲幼生9名，共計90名。

基隆市教育處表示，第2階段開放基隆市或設籍外縣市的一般生報名登記，但仍以設籍基隆市優先，只要符合民國99年9月2日至103年9月1日出生者皆可登記報名，招生簡章可上「基隆市私立百福非營利幼兒園」臉書（https://www.facebook.com/BFchildcare/）查詢，或電洽02-2452-5331。

教育處表示，若報名登記人數超額，24日下午4時會在幼兒園舉辦公開抽籤，預計26日也會在百福非營利幼兒園的臉書公告，方便家長查詢。

教育處副處長陳淑貞表示，市府積極協調百福國中釋出場地空間，規劃4間幼兒活動室、1間大肢體活動室外，更有獨立的戶外花園廣場，讓幼兒能多跑多動，在自然的情境中恣意伸展肢體。

陳淑貞說，2至4歲幼兒就讀，每月收費僅約5500元，5歲幼兒還有「5歲幼兒免學費計畫」補助能夠申請，5足歲幼兒就學，每月收費只要約2900元。1051222

(中央社)