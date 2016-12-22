《麻辣天后傳》利菁宣告回歸：老娘說了算！
「《麻辣天后傳》，老娘說了算！」以言詞犀利聞名華人地區的「麻辣天后」利菁宣告霸氣回歸。
4年沒主持節目的利菁，與製作人孫樂欣合作的新節目《麻辣天后傳》今天（12月22日）在中天攝影棚首錄，鮮少露面的利菁老公許育仁特別現身力挺，送上鮮花及水果之外，2人更在現場炫恩愛，大秀夫妻倆私房親親貓拳。
2017年1月2日開播的《麻辣天后傳》，首集邀請最搞笑的製作人沈玉琳、兩岸知名造型大師李明川、搞笑綜藝主持人大愷與李易與12位伊林娛樂美女名模錄製盛大的開場秀。
利菁表示，當年因生病暫停《麻辣天后宮》節目，不僅台灣粉絲感到遺憾，大陸網友這幾年也一直反應很想再看，這回帶《麻辣》系列回歸，也算滿足粉絲。
為了製作更好的節目，利菁對節目腳本非常重視，親自刪修，今天凌晨4點才敲定節目內容與流程，根本沒睡幾小時就進棚錄影。
訪談中，她也透露，已在臉書私訊好姊妹小S，邀請她來上節目，並公開喊話：「S，來吧！我們朋友那麼久了，《康熙來了》我去了3次，《大小愛吃》也去了1次」。
(旺報)
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