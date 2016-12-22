洋芋片盒內藏毒遭逮　犯嫌求回家抱小孩再走

桃園機場航郵中心海關及安檢人員在本月19日及20日從兩件送往印尼的快遞貨物中，查獲以「餅乾」、「洋芋片」寄送的食品內，夾藏共5萬5千顆，近17公斤第三級毒品芬納西泮（俗稱一粒眠）。（陳麒全攝）

桃園機場航郵中心海關及安檢人員在本月19日及20日從兩件送往印尼的快遞貨物中，查獲以「餅乾」、「洋芋片」寄送的食品內，夾藏共5萬5千顆，近17公斤第三級毒品芬納西泮（俗稱一粒眠）。（陳麒全攝）

曾姓嫌犯悔不當初，被逮捕時，還求刑警希望可以回家再看剛出生的小孩。（陳麒全攝）

桃園機場航郵中心海關及安檢人員在本月19日及20日從兩件送往印尼的快遞貨物中，查獲以「餅乾」、「洋芋片」寄送的食品內，夾藏共5萬5千顆，近17公斤第三級毒品芬納西泮（俗稱一粒眠），並循線逮捕兩名嫌犯，其中曾姓嫌犯悔不當初，被逮捕時，還求刑警希望可以回家再看剛出生的小孩。

航警局安全檢查大隊與財政部關務署臺北關於19日下午3時許，在航郵中心執行郵檢勤務時，發現2件以「餅乾」名義，寄往印尼的快捷郵件X光顯像可疑，拉下開箱檢查後，發現郵件紙箱內除放置洋芋片太空包、科學麵等零食外，還有數量驚人的紙盒包裝洋芋片，但警方發現紙盒內的鋁箔包夾藏大量藥片，送往航醫中心鑑定為第三級毒品芬納西泮（俗稱一粒眠），共29920粒，毛重9.270公斤。

不到24小時內，航警局又在隔天下午3時許，再度查獲以同樣手法走私出口芬納西泮24890粒，毛重7.612公斤。在24小時之內查獲2件毒品案，合計54810粒，重量為16.882公斤，市值約新台幣1650萬元。航警立即報請桃園地方法院檢察署王柏淨檢察官指揮偵辦，鎖定曾姓及陳姓兩名男子，並前往新北市板橋區2處郵局寄送該4件貨物。

專案小組於21日前往曾姓、陳姓男子位於新北市土城區租屋處埋伏守候，於下午6時許，將2人依法帶案偵辦。2人落網後皆坦承犯案，因無業又缺錢花用，才會以每人5萬元代價寄送該貨品，但對其餘案情一概不提。

其中曾男因小孩剛出生，自知此次入獄會關很久，還拜託警方讓他回家抱抱小孩再走。訊後，全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，專案小組將持續擴大追查幕後集團共犯。

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(中時)