葉啟田遇詐騙出這招 歹徒太弱5分鐘就投降

葉啟田念心經逼退電話詐騙。（圖／中時資料照片）

本名葉憲修的68歲「寶島歌王」葉啟田，以一曲《愛拚才會贏》紅遍華人歌壇，日前他曾自爆對抗中年發福妙方，靠控制飲食半年內瘦下6公斤，近日他將推出新專輯，更透露接過詐騙電話，歹徒自稱是他兒子，說遇到車禍急需用錢，沒想到葉啟田憑平日對兒子了解，5分鐘就順利解決這通來者不善的電話。

據《自由時報》報導，葉啟田自曝最近接到詐騙電話，對方佯裝是他兒子討錢，幸好葉啟田深知兒子平時是跟他說英文，一秒識破對方詭計，還開始在電話內狂念心經，逼退歹徒，葉啟田笑說：「沒想到我念了5分鐘，對方覺得無聊就掛斷了」，成功化解詐騙危機。

(中時電子報)