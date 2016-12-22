國民黨副主席訪陸 陸委會：陸不應選擇性交流

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陸委會發言人邱垂正22日表示，大陸應與台灣展開全面多元及健康正常的往來，而不是選擇性的交流。(陳君碩攝)

國民黨副主席陳鎮湘23日將訪問北京，與國台辦主任張志軍會面，並將參與藍營八縣市的農產品推廣活動，陸委會22日對此表示，中國大陸應與台灣展開全面多元，以及健康正常的往來，而不是透過選擇性的交流。

陸委會副主委兼發言人邱垂正22日針對陳鎮湘將訪陸一事表示，兩岸政黨互動、民間交流往來，應符合政府相關法律規定，如此才有助兩岸良性互動及增進人民權益。

陸委會表示，中國大陸應與台灣展開全面多元，以及健康正常的往來，而不是透過這種選擇性的交流；陸委會強調，只有透過兩岸政府既有的機制進行溝通對話，才能真正促進雙方了解與認識，並保障雙方民眾的權益與福祉，及改善兩岸關係。

(旺報)