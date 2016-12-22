《時來運轉》運彩眉角之 籃球背靠背投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目談運彩眉角。

美國職籃(NBA)比賽有所謂的”Back To Back”(下稱”背靠背”)的情形，這對我們運彩投注的朋友們是一個很重要的評估要件，它是指1支球隊連續2日緊接著進行比賽，體力負荷絕對是投注前應考量的重點之ㄧ。籃球是一個相當耗體力的運動，無論是進攻或防守絲毫都不能鬆懈，主力球員長時間場上比賽，往往累不可支，如果隔天又”背靠背”緊接著另一場比賽，休息不足的情況下戰力容易受到影響，尤其是從「讓分的過盤率」來看特別明顯。

(運彩提供)

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就以本季例行賽截至12/19戰績第一的勇士為例， 6次”背靠背”的賽程中，只有1次讓分過盤(對金塊)，其餘5次有4次雖然贏球但沒有過盤(對公鹿、灰狼、爵士、灰狼)，另外1次甚至敗給實力不強的湖人，讓分過盤率僅16.67﹪，遠低於勇士其餘22場沒有”背靠背”比賽14場讓分過盤的63.63﹪過盤率。細究5場”背靠背”讓分沒過盤的比賽，可以清楚看出球員體力是一個關鍵，其中有4場前3節雖然有所領先，但第4節主力球員後繼無力，未能擴大領先，反而被追近比分，另外1場面對西區排名倒數第2的灰狼，甚至一路落後，好不容易到第4節才逆轉勝，籃球”背靠背”比賽對主力球員體能的考驗以及運彩投注讓分是否過盤的影響，值得球迷及彩迷參考。

(中時電子報)