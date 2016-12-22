靜宜有愛 贈3千份冷凍粥品給獨居長者

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靜宜大學校長唐傳義（右）、社會局長呂建德（左一），今天一起陪長輩喝粥品，讓她們備感窩心！（陳世宗翻攝）

「靜宜有愛、長者窩心！」靜宜大學結合台中非基改大豆與有機米，開發出適合長者食用的軟質冷凍粥品，特捐贈3000份提供中市獨居長者食用；社會局長呂建德感動的說，感謝靜宜大學的愛心，這3000份健康美味的粥品，將儘速送至獨居長輩家中，讓長輩於寒冬中感受到社會的溫暖。

靜宜大學結合農業局非基改大豆與山海屯區所生產的有機米，開發出具抗氧化、適合長者與外食族食用的軟質飲食，能提供適當且均衡的營養，維持身體及功能健康；由校長唐傳義代表校方捐贈3000份粥品，由社會局長呂建德代表接受。

唐傳義表示，今年剛好靜宜大學60周年，該校成立以來一直著重人文教育與社會關懷，近年來成立國際加齡產業中心，以關懷長者日常生活需求為方向，研發適合長者所需特定產品。

呂建德說，截至今年11月，台中市獨居長輩有2772名，為加強獨居老人關懷，市府透過服務網絡，包括老人營養餐飲服務、愛鄰守護隊與獨居老人關懷訪視暨電話問安等計畫，以提升長輩生活品質並減緩老化速度；未來社會局將積極配合中央推動長照2.0，建構完善的社區照顧。

代表受贈的吳郭阿嬷表示，感謝社會局5年多來不間斷的關心，除了長照與緊急救援，還協助環境清潔、送餐等，讓她覺得很感動。

(中時)