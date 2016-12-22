日新潟縣糸魚川大火 數百人撤離

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日本北部新潟縣糸魚川市今天發生大火，火勢在強風助長下迅速延燒，吞噬眾多建築，迫使數百人撤離。當局出動自衛隊協助滅火。

電視直播的空中影像顯示，糸魚川的建築冒出橘色烈焰和濃煙。

新潟縣消防單位官員表示，新潟縣知事米山隆一（Ryuichi Yoneyama）向自衛隊尋求支援，自衛隊已在路上。

這名官員透過電話告訴記者：「滅火工作正在進行中。」

他說：「約50棟住家和建築損毀。」

大火發生於早上10時28分，起火點是一家中式餐廳，當局已出動17輛消防車滅火。

雖然火勢驚人，但僅傳出少數人受傷。（譯者：中央社蔡佳伶）1051222

(中央社)