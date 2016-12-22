江昇洸醫師好有愛！豬公撲滿儲金助學
醫者父母心，醫師江昇洸用這樣的心情長年捐助弱勢。開診所的江昇洸醫師長期擔任嘉義家扶中心顧問，診所內放置家扶特製的豬公撲滿，隨喜募捐，再自掏腰包補充撲滿的捐款，交回家扶中心作為獎助學金。
江昇洸認為，醫生除了治療患者的病痛，還有關懷弱勢家庭的社會責任，讓醫者濟世的觸角擴大延伸至有需要被關懷照顧的人，弱勢家庭的孩子需要社會資源拉他們一把，家扶中心是匯集社會資源的平台，他捐助獎學金給家扶中心，透過這個平台的協助，讓弱勢學子有受教育的機會。
家扶中心公關專員鍾幸蓉說，江昇洸擔任20餘年家扶中心顧問，該中心推動豬公撲滿募款助學計畫9年，每年送出約50餘隻豬公，固定回收20餘隻的捐款，江醫師5年來定期繳回滿滿捐款的豬公，捐款有一半是他自掏腰包補足，今年診所共捐出2萬1700元。
(中時)
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