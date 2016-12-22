金門老榕遭砍頭 鄉親好捨不得
金門金城鎮外武廟前有2株已有60餘歲的老榕樹，今（22）日下午突遭挖根「砍頭」，當地民眾十分不捨，現場圍觀議論紛紛。縣府澄清並非有人「亂砍」，強調因為根系生長旺盛，已造成路面和緊鄰房屋受損，其中1株移植至苗圃，另1株則在強剪後暫留現地照護。
這2株長在外武廟左前方，高約4層樓的老榕樹，一直是夏天遮蔭避暑的好地方，盤根錯節濃密茂盛，加上氣根樹鬚像門簾般下垂，看起來也有幾分靈氣。
今天下午，只見數名工人駕駛大型車輛來到，並動用機具對老榕樹「開刀」，枝幹在轟隆聲中掉落滿地外，還遭砍頭和挖根，嚇壞在廟口聊天的鄉親，紛紛趨前圍觀。
有人表示，這2株榕樹是在民國40餘年間種植，許多人從小看到大，卻在幾10分鐘內被鋸得面目全非，讓人很捨不得；也有人質疑到底是誰下的「重手」，事先有經過核准嗎？
金門縣政府建設處則澄清指出，由於老榕樹生長旺盛，除已造成旁屋地基結構及道路鋪面毀損外，周期性掉落的榕果也帶來環境髒汙及巷道交通問題，汪姓地主在今年4月提出申請，縣府5月派員會勘並與林務所研商後，考量這2株榕樹非列管老樹，且無其他合宜處理方案，前秘書長黃景舜現場做成決議，同意其中1株移植至前埔苗圃，另1株則因施作困難，在強剪枝幹後，暫時保留現地，等候適當時節再行移植。
縣府強調，基於緊鄰民宅和民眾的安全，只能以移植方式延續老榕生命，對造成民眾誤解深感歉意，後續將由林務所加強照護，並評估栽植的適當地點。
(中時)
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