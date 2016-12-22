「高檔食材」旋風席捲東區 搶佔商機
近年經濟景氣低迷，但高端消費族群戰鬥力依然驚人，「La Dolce Vita」看準商機，強調高品質life style，瞄準高端客群市場，即日起於台北東區正式營運。
「La Dolce Vita」隸屬東元集團旗下，店內以「新型態主廚食材店」為發想，引進星級主廚愛用食材，讓喜愛烹飪消費者能以高品質食材製作美味料理。 La Dolce Vita位於東區明曜百貨正後方，店內販售義大利與日本進口食材，包括頂級松露、手工義大利麵、義大利進口起司及冷壓初榨橄欖油等，節省消費者寶貴時間，一次購足。
東元集團黃茂雄會長表示，不只將集團旗下電器設備銷往國外，同時也進口外國食材來台，由吃的東西走向國際化和國際接軌必須是「雙向雙通」，將高品質食材用於餐飲上，才能長長久久。
東區店內不定期舉辦美食講堂與廚藝教室課程，讓消費者自己動手做料理，吃得健康又安心，更有主題品酒會，充分體現高品質生活型態。
(中時)
關鍵字：東元集團、東區、La Dolce Vita、高檔食材
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