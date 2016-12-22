「高檔食材」旋風席捲東區，搶佔商機~

我要評比

店內設計風格簡約明亮，提供舒適環境供消費者選購食材，更有專人悉心介紹，以高品質服務擄獲消費者的心。（徐力剛攝）

義大利進口塊狀西西里起司經過磨製，入口起司鹹香味是義式料理重要食材。（徐力剛攝）

店內販售GENTILE手工義大利麵，經低溫風乾製作，麵條Q彈有嚼勁，許多星級主廚愛用。（徐力剛攝）

帶有濃郁松露味「松露巧克力」是許多老饕必買之物，售價128元／3入。（徐力剛攝）

來一趟東區「La Dolce Vita」可選購松露、手工義大利麵、起司及初榨橄欖油等頂級食材。（徐力剛攝）

近年經濟景氣低迷，但高端消費族群戰鬥力依然驚人，「La Dolce Vita」看準商機，強調高品質life style，瞄準高端客群市場，即日起於台北東區正式營運。

「La Dolce Vita」隸屬東元集團旗下，店內以「新型態主廚食材店」為發想，引進星級主廚愛用食材，讓喜愛烹飪消費者能以高品質食材製作美味料理。 La Dolce Vita位於東區明曜百貨正後方，店內販售義大利與日本進口食材，包括頂級松露、手工義大利麵、義大利進口起司及冷壓初榨橄欖油等，節省消費者寶貴時間，一次購足。

東元集團黃茂雄會長表示，不只將集團旗下電器設備銷往國外，同時也進口外國食材來台，由吃的東西走向國際化和國際接軌必須是「雙向雙通」，將高品質食材用於餐飲上，才能長長久久。

東區店內不定期舉辦美食講堂與廚藝教室課程，讓消費者自己動手做料理，吃得健康又安心，更有主題品酒會，充分體現高品質生活型態。

(中時)