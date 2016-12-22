林佳龍北上爭取大台中山手線 中央形成支持共識

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林佳龍今日結束就職2週年媒體茶會後，隨即前往台北，與行政院政務委員張景森等人，就山手線涉及的台鐵營運模式與轉型、推動優先順序、運量培養等議題交換意見。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍積極推動「大台中山手線」環狀鐵路，22日他北上與行政院政務委員張景森及各部會代表進一步溝通，針對台鐵營運模式與轉型、推動優先順序、運量培養等議題交換意見，各方已形成支持推動的共識，台中市政府會再修正部分內容，配合交通部複審會議期程加速推動。

「大台中山手線」主要工程項目包括：海線大甲與山線后里新建串聯鐵路（上環彩虹線）、成功到追分雙軌化（下環微笑線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化大慶延伸至烏日站。

其中，成追線已於今年10月初獲國家發展委員會同意，被視為山手線計畫「首部曲」，中央將全額負擔經費約15.4億，台中市不必額外負擔相關經費，預計2020年完工，運能將由目前每日22列次提升1倍以上。

林佳龍一直努力向中央爭取，希望在整個山手線的架構下，不區分各段工程項目，一次核定，逐年編列預算。今日他在結束就職2週年媒體茶會後，隨即前往台北，與行政院政務委員張景森、政務委員吳宏謀、交通部長賀陳旦、國發會副主委曾旭正等中央官員，就山手線涉及的台鐵營運模式與轉型、推動優先順序、運量培養等議題交換意見。

經過各方意見交流，各方已形成支持推動的共識。林佳龍對此表示感謝，尤其是張景森政委大力協助整合各部會意見，台中市政府將依據今天討論的內容再修正計畫，並配合交通部複審會議期程，加速推動。

交通局長王義川表示，山手線形成的環狀鐵路，海線居民轉乘高鐵或往來山線鐵路將更便捷，更有助於海線地區與都心及山城串連，並促進地區均衡發展，造福中彰地區及40多萬海線居民。

(中時)