SBL》台銀聖誕夜PARTY 球員巧扮麋鹿

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穿起台銀紅色球衣，且戴上聖誕帽的張博勝，看來相當喜氣。(甘霖行銷提供)

延續上次富邦勇士日掀起熱潮，這次SBL主題日換成台灣銀行主辦，將於24日下午5點台銀出戰台啤時舉行，以「紅色」為隊色的台銀，相當適合舉辦聖誕派對，屆時板橋體育館也會充滿聖誕氣氛，歡迎球迷到場一同感受。

到了「台銀聖誕夜PARTY」舉辦當天，現場除了免費發送限量聖誕帽與聖誕卡，戴著聖誕帽的台銀球員，也會由小孩子扮成的麋鹿牽著進場，展現聖誕的歡樂氛圍，中場休息時間也會大玩聖誕相關的遊戲。

為了替活動宣傳，台銀特別出動奈維爾、「喇叭」張博勝、林郅為、呂冠霆等球員穿起聖誕老人裝拍攝宣傳照，戴起麋鹿頭套的林郅為，甚至還彎腰裝成麋鹿拍照，只是身高超過兩百公分的他，看起來實在有點怪怪的。

(中時電子報)