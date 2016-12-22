韓媒：限韓令下 陸電視台抄襲大增
中國大陸發布「限韓令」後，許多南韓戲劇及綜藝節目進口大陸受到限制。不過，南韓媒體今天報導，中國大陸電視台疑似抄襲南韓節目的現象也因此增多。
韓聯社報導，南韓廣電行業表示，明年上半年將有7檔中國綜藝節目開播，都與南韓綜藝節目高度相像。
報導列舉湖南衛視抄襲南韓SBS電視台「英才發掘團」製作的「神奇的孩子」、抄襲tvN電視台「三時三餐」製作的「嚮往的生活」、抄襲「夢幻對唱」製作的「我想和你唱」第二季都將在周末黃金檔播出。
此外，江蘇衛視抄襲KBS第二頻道「歌曲之爭－勝負」和SBS電視台「神的聲音」製作的「更好的聲音」和「一唱到底」將在周六播出。東方衛視將播出與SBS「叢林法則」相似的「花樣好友記」和與「神的聲音」相似的「天籟之戰」。
報導引述南韓電視台有關人士表示，中方聲稱為了保持中華民族的傳統性和獨創性而限制南韓影視內容，實際上卻抄襲南韓節目，前後做法不一。
他又稱，中國大大小小的電視台有2千多個，抄襲南韓節目的要比想像的更多。
中國大陸電視台過去購買南韓綜藝節目版權，許多獲得不錯的收視率，包括「Running Man」「無限挑戰」「爸爸去哪兒」「我是歌手」等南韓人氣節目。南韓電視台因此獲得巨大收益，參演這些節目的南韓藝人也因此大受歡迎。1051222
(中央社)
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