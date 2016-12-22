耶誕夜送暖 高雄夢時代點燈傳愛

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「2016希望無限與光同行聖誕公益演唱會」24日耶誕夜將在高雄夢時代廣場登場，高市府官員將與新光人壽幹部、社福團體代表一同攜手點亮造型吸睛的新光雞年幸運提燈傳愛。

演唱會規劃有一系列暖心表演，邀請祖韻樂舞團暖場，伊甸基金會小象展翼擔綱開場表演，並由新光圓夢公益大使唐娜、歌手邵大倫、葉瑋庭、GTM（紳士男孩）等歌手接力為愛開唱，透過音樂號召大家一起來關心社會上弱勢的族群。

此外，新光金控還成功為高雄市八八風災的地區圖書館募集到500本童書，為孩子揹知識上山，新光金控員工更發揮愛心，為需要關懷的獨居高齡長輩們，自掏腰包認購100份愛心年菜，作為引玉之磚邀民眾參與，讓演唱會傳遞滿滿的愛。 1051222

(中央社)